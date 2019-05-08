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警捲褲管赤腳進積水火場搶救 住戶送上12萬分感謝

2019-05-08 11:52聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市南屯區上月底發生一起大樓住宅火警，警消獲報到場調查，發現疑因除濕機短路起火燃燒，黎明所警員任紹愷等人獲報到場協助疏導交通、維持交通秩序，任還捐起褲管、赤腳隨消防人員進入積水的火場內協助，看在郭姓屋主的眼裡，十分感動，她前天特別傳訊，致上「12萬分謝意」，希望分局給警員嘉勉，今天分局也發布新聞表揚任等3名參與救災的警員。

台中市第四警分局黎明所表示，警員任紹愷、黃逸明、陳政男在上月21日清晨6時許，因黎明路大樓住宅傳出火警，同仁趕赴現場，黃、陳在現場周邊維護秩序，以利消防人員救災行動順利，任為防止災害更進一步擴大，熱心奮勇協同消防人員一同進入屋內。

警消初步調查，全案疑因臥房內的除濕機短路起火，引燃旁邊疊放的衣物致火勢擴大、濃煙瀰漫，因屋內的感應灑水裝置啟動，屋內積水至腳踝深，任也捲起褲管、赤腳進入火場協助，所幸在警消人員共同努力下，火勢在最短的時間內撲滅，除了財物損失外，沒有任何人員受傷。

任等人協助救災的行為，讓郭姓女屋主十分感動，6日特別透過管委會，傳訊給派出所長，致上「12萬分謝意」，希望分局特別予以表揚，也認為三人行為是「人民公僕」，當之無愧。

第四警分局黎明派出所長林澤聰表示，警察是人民的保母，防止一切危害是警消人員優先使命，當民眾需要警察時，往往是奮不顧身的付出，獲得民眾的支持是警察前進最大的動力。

台中市南屯區黎明路大樓上月底傳出火警，疑因除濕機短路造成，第四警分局黎明所警員任...
台中市南屯區黎明路大樓上月底傳出火警，疑因除濕機短路造成，第四警分局黎明所警員任紹愷，上月底捲褲管、赤腳進入積水火場協助救火。記者陳宏睿／翻攝
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台中市第四警分局黎明所警員任紹愷，上月底捲褲管、赤腳進入積水火場協助救火，屋主、...
台中市第四警分局黎明所警員任紹愷，上月底捲褲管、赤腳進入積水火場協助救火，屋主、管委會傳訊致謝。記者陳宏睿／翻攝
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警察除濕機
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