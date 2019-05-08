影／機車擦撞跨雙黃線轉彎轎車直接騎走 雙方都吃罰單

2019-05-08 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓女子上月底開車從東區台中路停車場駛出，張女欲左轉到對向車道，但該路段為雙黃線，張女左轉時，一輛機車突然出現，讓她閃避不及直接撞上，但該名騎士發生擦撞後，也直接騎離現場，隨後張女向警方報案，但警方調查後發現，雙方都有違規行為，今依道交條例，函請台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，張姓女子（51歲）4月24日晚間6時許，開車從東區台中路旁的停車場駛離，但她欲左轉到對向的車道，不過該路段是雙黃線，屬於禁止迴轉的路段，張女以為沒有來車後直接欲穿越雙黃線左轉，未料卻遭騎車的蔡姓男子（18歲）撞上，事後通知蔡到案。

蔡到案時辯稱，他直行台中路，卻見對方車輛橫越道路出現在他正前方，他想要繞過該車，對方卻仍繼續往前行駛，才會發生交通事故。雙方碰撞後，自己一度因「嚇到」沒有停車，經過路口後返回肇事現場，見對方不在場，他才跟著離開。