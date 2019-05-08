親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

影／機車擦撞跨雙黃線轉彎轎車直接騎走 雙方都吃罰單

2019-05-08 10:21聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市張姓女子上月底開車從東區台中路停車場駛出，張女欲左轉到對向車道，但該路段為雙黃線，張女左轉時，一輛機車突然出現，讓她閃避不及直接撞上，但該名騎士發生擦撞後，也直接騎離現場，隨後張女向警方報案，但警方調查後發現，雙方都有違規行為，今依道交條例，函請台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，張姓女子（51歲）4月24日晚間6時許，開車從東區台中路旁的停車場駛離，但她欲左轉到對向的車道，不過該路段是雙黃線，屬於禁止迴轉的路段，張女以為沒有來車後直接欲穿越雙黃線左轉，未料卻遭騎車的蔡姓男子（18歲）撞上，事後通知蔡到案。

蔡到案時辯稱，他直行台中路，卻見對方車輛橫越道路出現在他正前方，他想要繞過該車，對方卻仍繼續往前行駛，才會發生交通事故。雙方碰撞後，自己一度因「嚇到」沒有停車，經過路口後返回肇事現場，見對方不在場，他才跟著離開。

台中市第三警分局交通分隊表示，從監視器畫面可見，張女欲跨越雙黃線左轉，違反道路交通管理處罰條例48條不依標誌、標線、號誌指示，可處600元以上1800元以下罰鍰，蔡雖為直行車輛，但雙方行進時皆未禮讓，致發生交通事故，蔡明知發生擦撞，卻未報警處理就離開現場，也違反《道路交通管理處罰條例》，今依法函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市蔡姓男子上月底騎車行經台中路，遇到一輛欲穿越雙黃線左轉的轎車，發生碰撞，轎...
台中市蔡姓男子上月底騎車行經台中路，遇到一輛欲穿越雙黃線左轉的轎車，發生碰撞，轎車車主與蔡都吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市蔡姓男子上月底騎車行經台中路，遇到一輛欲穿越雙黃線左轉的轎車，發生碰撞，機...
台中市蔡姓男子上月底騎車行經台中路，遇到一輛欲穿越雙黃線左轉的轎車，發生碰撞，機車有明顯擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市蔡姓男子上月底騎車行經台中路，遇到一輛欲穿越雙黃線左轉的轎車，發生碰撞，轎...
台中市蔡姓男子上月底騎車行經台中路，遇到一輛欲穿越雙黃線左轉的轎車，發生碰撞，轎車有擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
分享

車禍
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

在李大芝之後 我們能否做到「罪不及家庭」？

2019-05-08 11:39

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生

2019-05-08 10:06

后里輪胎大火仍未熄滅 市議員提醒外出勿淋雨

2019-05-08 09:04

女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…

2019-05-08 09:00

起火老書局 一家四口有三人是義消

2019-05-08 00:39

高雄80年老書局起火 2死2傷

2019-05-08 00:30

注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及

2019-05-08 00:24

前妻神隱 他照顧岳父到臨終

2019-05-08 00:19

台南廢油回收廠固態油起火 噴泡沫一個多小時還在燒

2019-05-07 19:54

后里大火空汙蔓延全台中 市府提醒：今晚少外出

2019-05-07 18:04

高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治

2019-05-07 17:14

家人是重要支持力量 台北監獄懇親盼增加至700名收容人

2019-05-07 15:50

冒用咖啡品牌假富商 想騙淡水婦人1萬元

2019-05-07 15:46

影／輪胎大火黑煙飄數公里如世界末日 居民憂空汙嚴重

2019-05-07 15:41

兒才3歲他就入獄 孫子心酸問阿嬤「爸爸是不是被關」

2019-05-07 14:34

影／四輪大爺撞倒騎士裝沒事逃逸 被逮辯：音樂太大聲

2019-05-07 14:33

影／后里廢棄輪胎倉庫大火 消防人員搶救

2019-05-07 14:32

影／78歲老漁民出海失蹤 海陸空搜索發現遺體

2019-05-07 14:30

影／惡夜大火1死3傷 一家幾乎全是義消

2019-05-07 14:30

添購爆閃肩燈 安平員警服勤更安全

2019-05-07 13:50

爽吹10年冷氣？電表封印未被破壞 法官判無罪

2019-05-07 13:40

法官引朱子治家格言 要犯法「人生勝利組」體會藍領

2019-05-07 13:35

高雄文具店大火 義消老闆亡女兒重傷命危

2019-05-07 12:54

台鐵五權站旅客跌落月台 遭自強號撞斃

2019-05-07 12:53

撞死清大生判18年入監 胡家瑞持19顆子彈再判半年

2019-05-07 12:48

澎湖醫院遭控霸凌員工 院方：受霸凌的是我們

2019-05-07 12:40

影／國三生冷靜救了媽媽1命！全靠這通救命電話

2019-05-07 12:08

男子臉書直播自殘 員警即時搶救送醫

2019-05-07 12:05

台中五權站月台旅客掉落被火車撞死 中午恢復通行

2019-05-07 11:51

貨車撞上路邊分隔島 人輕傷無礙

2019-05-07 11:50

詐騙集團騙老婦120萬還玩捉迷藏 車手難逃法網

2019-05-07 11:45

影／女騎士遇「黑影」出車禍 原來是竄出機車肇事逃逸

2019-05-07 11:20

騎士卡車底一度無生命跡象 女駕駛蹲地淚崩：怎麼辦？

2019-05-07 11:04

老書局火警1死3傷 高市消：無延誤救災

2019-05-07 10:58

高雄泰興書局火警 起火點疑在1樓樓梯口

2019-05-07 10:41

天雨路滑 貨車被撞側翻在國道上 三峽路段塞爆

2019-05-07 10:40

影／七旬嬤拎破桶市場買魚為那樁？原來忘了她是誰

2019-05-07 10:19

好傻眼！孩童未阻止別人玩毛毛蟲竟被國小開違規單

2019-05-07 09:56
看更多

熱門文章

韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43

影／輪胎大火黑煙飄數公里如世界末日 居民憂空汙嚴重

2019-05-07 15:41

口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹

2019-05-07 19:17

后里大火空汙蔓延全台中 市府提醒：今晚少外出

2019-05-07 18:04

影／國三生冷靜救了媽媽1命！全靠這通救命電話

2019-05-07 12:08

禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51

爽吹10年冷氣？電表封印未被破壞 法官判無罪

2019-05-07 13:40

拆十個布丁放桌上走人 吃到飽奧客被批「最壞身教」

2019-05-07 12:45

他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到

2019-05-07 22:15

桃園噁男連續亂噴精 專挑裙裝妙齡女射在她腿上

2019-05-07 12:24

影／后里廢棄輪胎倉庫大火 消防人員搶救

2019-05-07 14:32

女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…

2019-05-08 09:00

注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及

2019-05-08 00:24

人妻遠端監控住家 當場抓姦在自家床

2019-05-07 19:43

警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43

陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19

賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生

2019-05-08 10:06

台中五權站月台旅客掉落被火車撞死 中午恢復通行

2019-05-07 11:51

「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36

溜滑梯內性侵國中女生 陸軍役男判3月刑

2019-05-07 12:56

幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空

2019-05-07 22:09

第3度遭恐嚇對小孩不利 簡煥宗報警

2019-05-08 03:45

知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺

2019-05-07 19:53

高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治

2019-05-07 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top