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賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生

2019-05-08 10:06聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆暖暖區某處大型社區，5月1日發生有人燒炭自殺死亡，屋主5日就在臉書租屋平台賣屋，20.7坪房子只開賣80萬元，每坪不到4萬元，約只有當地行情每坪10到12萬多元的三成多的價格，引發網友熱議，讚屋主好誠實，詢問電話也不少。

一名屋主貼文，標題就寫「賣基隆市凶宅」，內容寫」賣凶宅，家庭式，基隆市暖暖區某某街X號X樓，3房1廚房1陽台，房客燒炭輕生！有興趣請敲我！」。屋主並在留言處註明，房子總坪數20.7坪，售價80萬元。

這則貼文在臉書貼出後，有不少網友留言，網友說，這屋主「好誠實，有勇氣，不會遮遮掩掩」，網友算一算，每坪只賣34萬元不到，有網友說「如果不信邪的人其實可以下手買」。屋主則說明，5月1日發現房客燒炭輕生，會打掃清潔到無味道，也會請師父處理。

基隆市警局第三分局證實，5月1日暖暖區該街道的一處房屋，確有一名房客燒炭輕生死亡，已經報檢方相驗完畢，其他並不清楚。

據附近居民眾表示，該區每坪從10到12萬不等，一般都可賣到10多萬元，視屋況而定，不知會有人賣凶宅。

全國不動產暖暖加盟店長林明潭說，此區中古價前區房屋每坪約10萬元上下，但靠近山區很久以前曾有過土石流，約在6、7萬元左右，20多坪開價80萬元，等於是市價對半砍，價格在合理範圍。

基隆暖暖區某處大型社區，5月1日發生有人燒炭自殺死亡，屋主5日就在臉書租屋平台賣...
基隆暖暖區某處大型社區，5月1日發生有人燒炭自殺死亡，屋主5日就在臉書租屋平台賣凶宅，圖中房屋非凶宅，凶宅在靠山一側。記者游明煌／攝影
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一名屋主貼文，標題就寫「賣基隆市凶宅」，內容寫」賣凶宅，家庭式。圖／取自臉書租屋...
一名屋主貼文，標題就寫「賣基隆市凶宅」，內容寫」賣凶宅，家庭式。圖／取自臉書租屋平台
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基隆凶宅
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