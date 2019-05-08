「爸爸您辛苦了，母親節快樂」子女祝福感動單親男警

2019-05-08 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「爸爸，您辛苦了，母親節快樂。」單親男警收到女兒寫的母親節卡片，心情激動又感動。

母親節將到，台中市政府警察局清水分局今天下午要舉辦特別的母親節慶祝活動，活動除邀請清水分局「媽媽警察」參加溫馨盛會外，更首度邀請「爸爸警察」共度母親節，因為這幾位「爸爸警察」都是妻逝的單親家庭，他們如何父兼母職，給孩子像母親一樣的愛？如何兼顧繁重的警察工作？成為「另類母親節」活動的焦點。

清水分局警務員紀仕強表示，5年前太太因病過世後，他曾長達半年的時間如同行屍走肉，食不知味，睡不成眠，時常做家事忙到半夜1、2點才能就寢。但後來想到兩個兒子才讀國小，不能再讓孩子失去爸爸，於是他鼓勵自己一定要重新站起來。5年過去了，兩個兒子也慢慢長大，紀仕強除化悲慟為力量，在兒子曾經就讀的梧棲「大德國小」成立紀念太太的清寒獎助學金外，紀仕強更期許自己再戰10年，再為警察工作貢獻所長。被問最想拿到什麼樣的母親節禮物？他說，只想要孩子平安健康長大。

同樣是單親爸爸的清水分局光華派出所56歲男警丁威誠，32歲結婚，婚後因為警察工作壓力大，生活作息時常日夜顛倒，直到46歲才與妻生下女兒。正當丁威誠慶幸自己還能「老來得女」時，妻卻在3年前撒手人寰。

如今的他，最重要的任務，就是把今年才11歲的女兒好好扶養長大。丁威誠說，就是因為女兒年紀還小，所以他不敢輕言退休，打算到59歲才退休。他有自信說，以自己身體狀況，很多年輕小夥子還比不上，再撐個3年應該沒問題。