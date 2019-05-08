高雄80年老書局起火 2死2傷

高雄市泰興文具書局昨天凌晨，三樓竄出火舌。 圖／讀者提供 分享 facebook

高雄市大林蒲地區老字號「泰興文具」書局昨天凌晨火警，盡管消防分隊就在書局斜對面，但屋內全是木製裝潢加上大量書籍，火勢迅速竄升，書局老闆伍雲龍及女兒送醫不治，妻子生命垂危、兒子輕微嗆傷，初步懷疑是一樓電線走火所致，確切起火原因待調查。

泰興文具書局位於高雄市小港區，日據時期就開店，已有近八十年歷史，是小港大林蒲地區唯一的書局。伍雲龍（七十二歲）繼承父親衣缽，成為第二代老闆，蓋起四樓透天樓房繼續經營書局。

高雄市小港老字號書局昨天凌晨發生火警，烈焰自書局後陽台竄出，驚動居民。 記者林保光／翻攝 分享 facebook

昨天凌晨零點卅五分許，書局一、二樓突然冒出濃煙，對面攤商連忙呼救，但火舌從二樓陽台竄出，在斜對面的高雄市大林消防分隊趕緊動員搶救，切開一樓鐵門發現伍妻阮阿雪（七十四歲）昏倒在一樓，身上多處灼傷，送醫插管搶救，仍有生命危險 。

十分鐘後，消防隊員發現伍雲龍的女兒伍玉琦（四十二歲）逃到二樓後陽台待援，但遭鐵窗阻隔逃生，昏倒在陽台上，消防隊員邊向她澆水邊切開鐵窗，送醫仍不治。

伍的兒子（卅五歲）爬上頂樓再爬到隔壁樓房，輕微嗆傷，無大礙。他見弱視的父親沒下樓，急叫消防隊上二樓救人，但消防隊員架梯上樓進入屋內卻發現伍雲龍困在浴室已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

鄰居張姓婦人說，前晚十點就聞到怪味，約二小時後又聽到像燒木柴的聲音，一度聽到伍雲龍大叫「快帶我出去，這樣我會燒死、我會燒死…」，她跑出門發現火已經燒出書局。

警、消勘查火場，整棟樓牆壁、地板都是木材裝潢，又有不少書籍、文具等易燃物，火勢才迅速竄燒，其中一樓樓梯口碳化嚴重，研判是起火點。伍的兒子表示，前陣子家裡冷氣電路曾出狀況，找過師傅檢查，懷疑電線走火引起火警。