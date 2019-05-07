情侶為錢吵架當街開打 國中生上前勸架卻遭砍

2019-05-07 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區今天下午國中生當街遭砍，原因竟是情侶當街吵架為錢大打出手，3名國中生好心上前勸架卻無辜捲入紛爭與男子扭打成一團，男子寡不敵眾竟從機車車廂中抽出長刀，把其中1名國中生手臂砍出1道長長的刀傷，圍觀民眾見狀也看不下去，立即上前把男子壓制在地，才阻止他繼續揮刀。

揮刀的47歲黃姓男子，因為與48歲陳姓女友為了生活上的開銷鬧不合，2人今天下午5點在新莊區中原路上1間超商內吵了起來，甚至在店內就與女子發生拉扯，女子不滿地跑出店外，男子直接就追上並對女子揮拳痛毆，3名見義勇為的國中生路過超商眼見女子被打，立即上前勸架。

黃男認為3名國中生多管閒事，反而跟3人吵了起來，甚至也對3人揮拳，4人隨即發生拉扯，但黃男寡不敵眾，竟一怒之下從機車車廂中抽出1把開山刀，直接就朝其中1名16歲的少年砍了下去。

少年因為本能下意識用手臂阻擋，造成他左手被砍出一道近10公分的刀傷，一旁民眾見男子揮刀，也上前協助壓制，才阻止他繼續傷人，同時協助報警將少年送醫，所幸並無生命危險。