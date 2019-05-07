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假姪女真詐騙 婦人路過派出所求助

2019-05-07 18:05聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

「猜猜我是誰！」在嘉義市共和市場擺攤作生意的婦人昨天接到一名女子來電，假冒其姪女，聲稱日前生意周轉不靈而急需用錢，該婦人一時手邊沒有該姪女的聯絡方式，又沒求證於其他親友，婦人心軟之下要準備匯錢，途中經過嘉義市南門派出所，想起警方曾預防犯罪宣導，趕緊到派出所求證，警方一聽馬上說「這就是詐騙！」

嘉義市南門派出所長高世賢表示，該詐騙集團利用猜猜我是誰的手法，與當事人裝熟，故意告知手機已更改號碼，讓當事人信以為真，並以連環摳的方式佔據電話線，當事人一時忘了向其他人求證，然而詐騙之手法層出不窮，抑或是換湯不換藥的方式進行詐騙，造成許多民眾的困擾及不安，故民眾如接聽到疑似詐騙電話，務必要冷靜地進行1聽、2掛、3查證，且應牢記並撥打警政署165防詐騙專線，以免受騙上當。

該名婦人（年約5旬）向警方表示，昨天上午接到一名女子來電，自稱是姪女，因生意周轉不靈而急需用錢，哭哭啼啼的要借貸38萬元，並指示其至附近的銀行或郵局匯款，婦人當時並未懷疑，且後來陸陸續續又接到該女子十多通電話，一直催促其前去匯款，婦人心軟之下已準備將戶頭內新台幣38萬元匯款給該名女子。

但因婦人現於嘉義市共和市場內設攤做生意，且想起去年南門派出所的警察有向其宣導過，如接獲有疑慮的電話要先至南門派出所諮詢，婦人才慌張的走進派出所，經警方了解案情後，先行安撫婦人情緒，告知是屬常見的詐騙手法，當場攔阻詐騙38萬元。婦人非常感激警方協助識破詐騙手法，隨後警方協助婦人以LINE加入警政署165APP反詐騙宣導，認識詐騙手法案例可避免再上當受騙。

婦人昨天因接到一名女子來電，自稱是其姪女需現金周轉，婦人路過嘉義市南門派出所到值...
婦人昨天因接到一名女子來電，自稱是其姪女需現金周轉，婦人路過嘉義市南門派出所到值班台諮詢，方知遇到詐騙集團。記者姜宜菁／翻攝
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詐騙集團警察郵局
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