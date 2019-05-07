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影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

冒用咖啡品牌假富商 想騙淡水婦人1萬元

2019-05-07 15:46聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市淡水區1名單身58歲曾姓婦人，在臉書認識冒充美國富商自稱Maxwell的騙徒，以為自己遇到真愛，對方誆稱要送她150萬元，但須先匯款1萬元「升級帳戶」，幸好被郵局辦事員機警攔下，通報員警共同勸阻才免於受騙。警方再度呼籲民眾遇到類似狀況，「見面再談，匯錢免談」！

原來曾女4月底在臉書結識暱稱Maxwell的男子自稱是美國富商，彼此互加LINE好友，對方時常透過LINE用中文對曾女噓寒問暖，甚至表露愛意，更說要匯款新台幣150萬元送給她，但是須先匯款1萬元「升級帳戶」才能領收贈與，曾女於是聽從指示前往郵局匯款。

曾女2日到淡水郵局臨櫃辦理境外匯款，雖然金額不大只有1萬元台幣，櫃台人員還是多問了幾句，發現不太對勁立刻通報主管。淡水郵局襄理羅嘉宏得知婦人準備匯錢到泰國銀行，基於關懷提問匯款原由、再看過雙方的對話紀錄之後，發現是詐騙手法，馬上報警處理，偕同勸阻受騙。

警方指出，騙徒自稱美國富商，在社群媒體使用英文暱稱Maxwell，但是大頭貼是東方面孔。他和曾女慣用LINE以中文溝通、自稱「麥克斯偉保羅」，但是LINE只有在台、日、泰、土庫曼4國常用，在美國並不流行，種種跡象顯示疑為騙局詐術。

淡水警分局呼籲，民眾遇到網友借錢或邀請投資，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被單方面說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問皆可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

疑似詐騙集團不斷引導婦人趕緊匯款。記者林昭彰／翻攝
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疑似詐騙集團不斷引導婦人趕緊匯款。記者林昭彰／翻攝
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淡水分局警員蔡雯宇（右）與淡水郵局襄理羅嘉宏聯手防止婦人匯錢給騙徒。記者林昭彰／...
淡水分局警員蔡雯宇（右）與淡水郵局襄理羅嘉宏聯手防止婦人匯錢給騙徒。記者林昭彰／翻攝
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疑似詐騙集團不斷引導婦人趕緊匯款。記者林昭彰／翻攝
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