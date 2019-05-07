台鐵五權站旅客跌落月台 遭自強號撞斃

2019-05-07 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵115次基隆開往屏東PP自強號列車，今天上午11時22分在五權站東正線撞到一名跌落月台的旅客，救護人員緊急趕往現場，12時7分確認死亡。目前路警處理當中，車上300名乘客由2153次接駁，後續再換115次。