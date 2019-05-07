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台鐵五權站旅客跌落月台 遭自強號撞斃

2019-05-07 12:53聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵115次基隆開往屏東PP自強號列車，今天上午11時22分在五權站東正線撞到一名跌落月台的旅客，救護人員緊急趕往現場，12時7分確認死亡。目前路警處理當中，車上300名乘客由2153次接駁，後續再換115次。

台鐵表示，115次上午11時22非於五權站死傷事故，12時7分救護人員確認已死亡，目前路警處理中，旅客由後續2153次辦理現場接駁，2153次11時53分進入現場，12時25分接駁完畢開車，旅客至彰化站後，再換乘特開115次。

台鐵115次今天在五權站撞斃跌落月台的旅客。圖／台鐵提供
台鐵115次今天在五權站撞斃跌落月台的旅客。圖／台鐵提供
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台鐵列車自強號
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