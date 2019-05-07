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影／國三生冷靜救了媽媽1命！全靠這通救命電話

2019-05-07 12:08聯合報 記者趙容萱╱即時報導

43歲媽媽二年前出現胸悶、心律不整，但因休息就好，有服藥但不規律，今年3月在家中突然倒地昏迷，沒有呼吸心跳，她的國三的兒子見狀，立即打119向台中市消防局求助，經由消防局勤務中心119指導員利用線上通話指導兒子做CPR，不斷的壓胸，並同時啟動緊急醫療網，由救護員接手使用AED電擊，並送往中山附醫，救回一命，媽媽三天後醒來，得知兒子救了她一命，直說「兒子好棒」。

台中市消防局119指導員吳盛智說，很多民眾遇緊急狀況，都慌了手腳，不知該怎麼辦，請謹記「打119」就對了，線上有50名119指導員24小時提供線上協助。

中山附醫急診部主任潘志祥說，救命的關鍵在於病患能在6分鐘黃金救命時間內，恢復呼心、心跳，避免腦損傷，口訣是「叫叫CC」也就是「叫」醒病人確認無反應、「叫」打119求救，「C」壓胸，用力壓、快快壓（每分鐘約2下），胸回彈、莫中斷，直到救護員接手。

國三生說，他在國一學過CPR，國二時有實際操作，但當時覺得既然要學就認真學，沒想到因此救了媽媽一命。今年三月，他因為媽媽不舒服，他請了半天假在家陪媽媽，沒想到媽媽突然昏倒在地，沒有呼吸心跳，他打給樓下管理員、119求助，當時他心很慌，不斷告訴自己要冷靜，只記得CPR要手伸直一直壓，但記不得要壓幾下。

他指出，還好消防局勤務中心119指導員在電話裡不斷的鼓勵他，教他要先冷靜，先壓50下，觀察媽媽狀況再繼續做，媽媽在壓胸50下後，腹部有起伏，他還是沒有間斷，和大樓管理員輪流幫媽媽壓胸，直到119救護員接手，並送醫急救。

潘志祥說，這名婦人到院後，判斷為心室顫動，經給予去顫後心率恢復正常，並立即啟動心導管專業團隊， 在抵達急診不到30分鐘內便將病人送至心導管室並啟動體外心肺復甦搶救，才讓病人終於恢復心跳脈搏。

潘志祥認為，病人能在第三天恢復意識、拔除呼吸管，並置入體內去顫器，其神經學檢查毫無損傷，10天後健康出院，都要歸功於病患的兒子早發現求救、實施CPR，消防局救護人員緊急送醫，體現了生存之鍊接棒的最佳案例，讓患者最後出院更是自行步出醫院。

國三生（左三）打119，經由消防局勤務中心119指導員線上指導，不斷為媽媽（右三...
國三生（左三）打119，經由消防局勤務中心119指導員線上指導，不斷為媽媽（右三）壓胸，並由消防救護員、醫院接手，成功救了媽媽一命。記者趙容萱／攝影
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國三生（左三）打119，經由消防局勤務中心119指導員線上指導，不斷為媽媽（右三...
國三生（左三）打119，經由消防局勤務中心119指導員線上指導，不斷為媽媽（右三）壓胸，並由消防救護員、醫院接手，成功救了媽媽一命。記者趙容萱／攝影
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