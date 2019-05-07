男子臉書直播自殘 員警即時搶救送醫

2019-05-07 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台南市仁德區一名林姓男子患有憂鬱症及躁鬱症，日前因情緒低落，竟於臉書直播自殘畫面，歸仁分局仁德分駐所員警接獲報案後，即時將該名男子送醫治療，挽回性命。

仁德分駐所警員張瞬麒、周佑霖於5月1日23時至01時服巡邏勤務時，接獲民眾報案，指出有男子於臉書社團爆廢公社2館直播自殘畫面，2名員警協同備勤員警林秉漢火速趕抵現場。但到場後按門鈴許久皆無回應，員警看臉書直播已中斷。

不久林姓男子自行下樓回應警方，林稱患有憂鬱症及躁鬱症，平時已有服藥控制，因當日上午於東區發生行車糾紛，導致心情不佳，返家後即吃4顆安眠藥並以美工刀割左手臂，造成手臂大片面積割痕出血，在昏昏沉沉中開起直播。林男手臂傷口出血雖已凝結但仍讓人怵目驚心，但他表示怕影響上班拒絕就醫，警方擔心他再有自傷行為危及生命安全，不斷委婉勸說，林男才答應由救護車送往市立醫院治療。

林男在等候救護車期間精神恍惚，身軀搖晃好幾次差點就摔到地上，幸有員警在場照護避免造成更大傷害。警方呼籲民眾尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出口，如有情緒上難過關卡，應儘快尋求相關醫療機構求助，也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，有效利用身邊資源，協助度過難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )