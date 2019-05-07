老書局火警1死3傷 高市消：無延誤救災

2019-05-07 10:58 中央社 高雄7日電



高雄市一家位在消防隊對面的老書局發生火警，造成擔任義消的老闆一家1死3傷。救火時，無雲梯車引來延誤救災疑慮。高市消防局指出，獲報後即以雙節梯救下受困者，並無延誤。

高雄市小港區一家老字號書局今天凌晨發生火警，造成1死3傷悲劇。附近鄰居表示，起火點離消防分隊很近，救火時看不到雲梯車救援，還造成1死3傷悲劇，質疑消防救災延誤。

高雄市政府消防局第三大隊長王國泰上午受訪指出，第三大隊大林分隊所轄大林蒲地區以透天厝居多，因而未配備雲梯車。這起火警發生在深夜，被發現得慢。消防人員據報馬上趕抵現場，但當時火勢已經很大。

消防人員趕抵火場後，立即破壞1樓鐵門進火場布水線灌救；進火場2樓，發現有人受困，分別從2樓前後陽台放下雙節梯將伍姓老闆及其女兒救出送醫。

他表示，伍姓老闆從2樓前陽台救出時，已出現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，送醫後仍不治；其女兒從2樓後陽台救出，重傷送醫。父女先後是大林消防分隊的義消，分遭逢意外，令同仁不捨。