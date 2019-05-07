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高雄泰興書局火警 起火點疑在1樓樓梯口

2019-05-07 10:41聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市小港區泰興書局今天凌晨火警，釀成1死3傷，消防局初步鑑識，起火點疑在1樓樓梯口附近。消防局第三大隊長王國泰表示，由於書局內各樓層都有木材，加上屋內1、2樓有不少書籍、文具等易燃物，才導致火勢燃燒迅速，在樓梯間形成煙囪效應，加上鐵窗阻隔，才導致傷亡，與有無雲梯車無直接關係。

王國泰表示，這場火警除了死者的兒子因臥室在3樓，自行逃向後陽台以後，翻爬到隔壁鄰居樓脫困，死者和女兒都從2樓被救出，最先被救出的是死者的妻子；當消防隊員進屋救人，便發現死者的妻子躺在1樓，應該從2樓臥室冒著樓梯間的高溫下樓，才被濃煙嗆傷，並被燒傷。

據消防隊員瞭解，最後搜救出來的伍雲龍，獲救時是躺在2樓浴室，可能因火警發生，屋內充滿濃煙，又無光線，加上他因視力病變，無法脫離火場，退入浴室，吸入濃煙致命；伍的女兒雖躲到2樓後陽台，可是後陽台有鐵窗阻隔，濃煙火舌不斷竄燒才受傷。

伍雲龍的兒子自行脫困，就醫後已無大礙。「應該是電線走火」他今天上午從醫院回到派出所，說前陣子曾發現冷氣有怪聲，像電路有問題，找過師傅來處理過，他才懷疑是電線走火，而後陽台加鐵窗，是因為最近有遭小偷才裝上鐵窗。他說，他在3樓，火警發生時，不知道當時2樓發生什麼事，他跑出來才向119報案求救。

消防局第三大隊長王國泰說，初步瞭解，1樓樓梯口附近碳化較嚴重，是可能的起火點，但確實起火原因還需火調人員深入勘查。他說，因傷亡者都只受困1、2樓，有無雲梯車無直接關係。

伍雲龍的兒子在火警發生後，傷心趴在桌上手足無措。記者林保光／攝影
伍雲龍的兒子在火警發生後，傷心趴在桌上手足無措。記者林保光／攝影
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高雄泰興書局火警，消防隊員滅火後正清理火場。記者林保光／攝影
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高雄泰興書局火警，消防隊初步瞭解，在1樓疑發現起火點。記者林保光／攝影
高雄泰興書局火警，消防隊初步瞭解，在1樓疑發現起火點。記者林保光／攝影
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