高雄泰興書局火警 起火點疑在1樓樓梯口

2019-05-07 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市小港區泰興書局今天凌晨火警，釀成1死3傷，消防局初步鑑識，起火點疑在1樓樓梯口附近。消防局第三大隊長王國泰表示，由於書局內各樓層都有木材，加上屋內1、2樓有不少書籍、文具等易燃物，才導致火勢燃燒迅速，在樓梯間形成煙囪效應，加上鐵窗阻隔，才導致傷亡，與有無雲梯車無直接關係。

王國泰表示，這場火警除了死者的兒子因臥室在3樓，自行逃向後陽台以後，翻爬到隔壁鄰居樓脫困，死者和女兒都從2樓被救出，最先被救出的是死者的妻子；當消防隊員進屋救人，便發現死者的妻子躺在1樓，應該從2樓臥室冒著樓梯間的高溫下樓，才被濃煙嗆傷，並被燒傷。

據消防隊員瞭解，最後搜救出來的伍雲龍，獲救時是躺在2樓浴室，可能因火警發生，屋內充滿濃煙，又無光線，加上他因視力病變，無法脫離火場，退入浴室，吸入濃煙致命；伍的女兒雖躲到2樓後陽台，可是後陽台有鐵窗阻隔，濃煙火舌不斷竄燒才受傷。

伍雲龍的兒子自行脫困，就醫後已無大礙。「應該是電線走火」他今天上午從醫院回到派出所，說前陣子曾發現冷氣有怪聲，像電路有問題，找過師傅來處理過，他才懷疑是電線走火，而後陽台加鐵窗，是因為最近有遭小偷才裝上鐵窗。他說，他在3樓，火警發生時，不知道當時2樓發生什麼事，他跑出來才向119報案求救。