國3北上三鶯路段大貨車翻覆 回堵4公里

2019-05-07 09:29 中央社 新北7日電



今天上午7時許，一輛大貨車在國道3號北上52.3公里處因交通事故翻覆，占用外線2條車道及路肩，雖未造成人員傷亡，但後方車流嚴重回堵4公里。狀況仍在排除中。

國道3號北上約53公里處（三鶯路段），今天上午7時許發生交通事故，一台欲北上的大貨車與廂型車發生擦撞後翻覆路肩，占用外線2條車道。案發時，由於車流量大，導致北向車流回堵4公里。現場無人員傷亡，警方封閉現場外側車道、路肩等，進行拖吊作業。詳細肇事原因，仍待釐清。