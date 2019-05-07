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法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

癱瘓18年 林婷婷姊弟感情好 媽媽人前堅強暗掉淚

2019-05-07 09:06聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

俗諺「久病床前無孝子」，道盡人性難敵長久磨難。口足畫家林婷婷相對幸運，臥床快20年了，除了媽媽游慧真細心照料，姊姊和兩個弟弟也一路扶持。林婷婷創作好多幅畫，感念家人不離不棄。

游慧真的丈夫早逝，回想過去獨自扛起家計，照顧4個小蘿蔔頭，日子其實過得很辛苦，還好子女都不用讓她太操心。撐了10多年，好不容易一個個進入職場，心想終於熬出頭了，沒想到小女兒竟然出車禍癱瘓。

女兒受傷後，游慧真表面堅強地鼓勵女兒，私下卻常偷偷掉淚。她自忖沒有太多的時間悲傷，很快重新武裝，繼續扮演這個家「桶箍」的角色，讓全家人的心緊緊繫在一起。大女兒結婚後，女婿也成得力助手，很多「重活兒」還好有女婿適時幫忙。

林婷婷說，人都有情緒，何況是病人。她常在發脾氣後反省，不該讓關心自己的家人負擔加重，後來察覺臉又「沉下去了」，就趕緊轉念。

創作過程中，林婷婷畫了「全家福」、「感恩」，吐露對家人的感謝；「母鳥哺育幼鳥」象徵媽媽對她無私的奉獻。另一幅4個小孩奔跑的作品，主人翁當然是林家4個小孩，用色很豐富，代表成長過程中共同經歷很多事；地面不是很平坦，但略略上坡，是他們現在與未來的人生。

林婷婷說，中西醫都說喜樂是良藥，現在的她不只作品色彩越來越繽紛，心情也慢慢轉變。每天除了告訴自己又是嶄新的一天，還在「企畫」如何讓自己的人生和作品，鼓舞到更多的人。

林婷婷說，4個小孩在不是很平坦的地面奔跑，代表他們4姊弟一路走來的人生。記者邱瑞...
林婷婷說，4個小孩在不是很平坦的地面奔跑，代表他們4姊弟一路走來的人生。記者邱瑞杰／攝影
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口足畫家林婷婷（躺者）畫了一幅母鳥哺育幼鳥圖，感謝媽媽游慧真對她無私的奉獻。 記...
口足畫家林婷婷（躺者）畫了一幅母鳥哺育幼鳥圖，感謝媽媽游慧真對她無私的奉獻。 記者邱瑞杰／攝影
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結婚車禍職場
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