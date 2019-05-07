顏料滴鼻孔… 林婷婷癱瘓只能躺著畫畫 吃不少苦頭

2019-05-07 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



花樣年華正要開展人生的林婷婷，因為一場車禍受傷，脖子以下癱瘓，生命變調。她坐著輪椅咬筆苦練畫畫，好不容易為生命開另一扇窗，沒想到不堪新舊傷折騰，現在只能躺著畫。

人生再陷低谷，林婷婷沒難過太久，一開始躺著創作得忍受水彩滴落眼、鼻的痛苦，但技巧慢慢熟練，終又畫出人生另一道風景。

2001年林婷婷發生車禍，因為頸椎受傷，頸部以下幾近癱瘓，生活無法自理。往後的生活就是在住家和醫院間、床舖和輪椅間移來移去，彩色人生瞬間被漆黑填滿。

美術科班畢業的她受傷5年後，在電視看到口足畫家謝坤山的故事，內心澎湃。幾番轉折聯絡上謝，告訴對方也想用嘴含筆作畫，但自己「只剩頭是自由的」，其他全不聽使喚，害怕辦不到。

「自己想辦法，別人幫不了你。」林婷婷說，謝坤山一語驚醒夢中人，讓她鼓起勇氣學習用嘴畫畫。起初因咬筆技巧不熟練，她在畫紙上點幾坨顏料就累到放棄，歷經煎熬才找回彩色人生。

林婷婷原本可以坐在輪椅畫畫，但2012年底新聘雇的外籍看護，可能力氣不夠，幾次搬移如同拋丟，讓她的尾椎傷勢加重，最後連坐都不行，長期臥床至今。

躺在床上的林婷婷還想畫畫，她和家人想出用人字梯、木架等設備，把畫紙固定在她的臉的上方，讓她可以繼續揮灑色彩。

林婷婷說，水彩不比油彩，濃彩作品時間久了色調會變異，決定改用渲染方式畫畫。新的畫法讓她吃了不少苦頭，因為她是躺著畫圖，顏料的水加多了，常會從畫紙滴落，掉在臉上雖然可以擦掉，但久了竟長發炎長痘痘，有時也會滴到眼睛，眼藥水成了她畫畫必備用品。最麻煩的是顏料滴進鼻孔，非常的不舒服。還好畫多了，畫筆控制漸入佳境。