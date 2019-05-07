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高雄泰興書局火警1死3傷 死者一家人幾乎全是義消

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高雄泰興書局火警1死3傷 死者一家人幾乎全是義消

2019-05-07 06:41聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市小港區「泰興文化廣場」書局今天凌晨火警，造成1死3傷，老闆伍雲龍經送醫後，今天凌晨不治。伍雲龍已參加義消數十年，一家子幾乎全是義消成員，他現在是高雄市義勇消防總隊顧問，妻女都是大林消防分隊婦宣隊成員，妻子還是大林消防分隊婦宣隊創隊隊長。他們的遭遇，令婦宣隊員相當不捨。

高雄市小港區鳳林路泰興文化廣場位在高雄市消防局大林分隊、小港分局大林派出所斜對面，是小港大林蒲地區老字號書局，早在日治時期，伍雲龍（70歲）的父親就在此設書局，後來才由伍雲龍接手，書局由只是1樓的建築，後來遷移2戶，改建成5樓建築，經營至今已至少有80年歷史。

伍雲龍曾擔任義消數十年，曾任高雄市義消南區大隊副大隊長，近年因視力病變，才改當義消總隊顧問。伍妻阮阿雪（70歲）在2007年大林消防分隊創立婦宣隊時，是創隊隊長，後來也把女兒伍玉琦拉進婦宣隊，1家除了兒子不是義消，全與義消結緣。

今天凌晨零點30分許，泰興書局伍雲龍一家人已經入睡，鄰居發現書局2樓冒煙，不久火舌竄出，趕緊向119求救，可是火勢一發不可收拾，連近在對面的大林消防分隊員趕去，卻仍發生1死3傷憾事。

隔壁鄰居張姓婦人說，昨晚10點多就聞到一股「怪味」，以為是「中油又在放毒氣」已經習慣，沒太在意，直到12點，她在2樓聽到燒木柴的聲音，就聞到濃煙味，當時還聽到伍雲龍在2樓大叫「快帶我出去，這樣我會燒死、我會燒死」，她聽到外面有人大叫「火燒」，趕緊跑出來，看到書局火都燒出來了。

消防隊員以切割器切開1樓鐵門，發現伍妻四肢灼傷，昏迷躺在1樓，趕緊救她出火場，送小港醫院轉高醫急救中。同時伍玉琦逃到2樓後方陽台，但陽台遭鐵窗阻隔，消防隊員邊向她澆水，邊切斷鐵窗，才將伍玉琦救出，送往長庚。當時伍的兒子也自3樓後陽台翻到隔壁鄰居樓上，自行逃出，但伍雲龍仍受困，約20分鐘後，消防隊員才自2樓救出他，但他已經無呼息心跳，直到今天凌晨2點24分不治。

消防隊在今天凌晨1點48分撲滅火勢後，不料3點45分，書局再竄出火舌，清理火場的消防隊員立即撲滅火苗，正調查起火原因。

高雄市大林蒲老字號的書局今天凌晨火警，滅火後頂樓鐵皮屋再起火，火舌竄出。記者林保...
高雄市大林蒲老字號的書局今天凌晨火警，滅火後頂樓鐵皮屋再起火，火舌竄出。記者林保光／
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起火的大林蒲老字號的書局，就在消防分隊和派出所斜對面。記者林保光／攝影
起火的大林蒲老字號的書局，就在消防分隊和派出所斜對面。記者林保光／攝影
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高雄市大林蒲老字號的「泰興文化廣場」書局今天凌晨火警，造成1死3傷。圖／讀者提供
高雄市大林蒲老字號的「泰興文化廣場」書局今天凌晨火警，造成1死3傷。圖／讀者提供
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伍雲龍（左）和妻子都是義消，他們3天前和婦宣隊一起到台東旅遊的留影。記者林保光／...
伍雲龍（左）和妻子都是義消，他們3天前和婦宣隊一起到台東旅遊的留影。記者林保光／翻攝
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