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高雄小港書局火警 3人送醫

2019-05-07 01:59聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市小港區鳳林路1家書局今天凌晨發生火警，大火驚動附近鄰居，火警發生地點，距離在高雄市消防局大林分隊只10公尺，但火勢一發不可收拾，消防隊救出書局1家4口，2人送醫。起火原因正待調查。

據警、消瞭解，位在小港區鳳林路的「泰興文化廣場」，是1棟4樓建築，1樓是書局，伍姓老闆1家4口住在樓上，今天凌晨零點30分許，書局3樓突然竄出火苗，火勢猛烈，大林消防分隊據報，趕緊動員救人，老闆的兒子脫困未受傷，但伍姓老闆夫妻和女兒3人受傷，送往小港醫院和長庚醫院急救中。

高雄市小港區鳳林路書局3樓竄出火舌。圖／讀者提供
高雄市小港區鳳林路書局3樓竄出火舌。圖／讀者提供
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高雄市小港區鳳林路發生書局火警。圖／讀者提供
高雄市小港區鳳林路發生書局火警。圖／讀者提供
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高雄市小港區鳳林路書局火警，消防隊從樓上救下伍姓老闆。圖／讀者提供
高雄市小港區鳳林路書局火警，消防隊從樓上救下伍姓老闆。圖／讀者提供
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高雄市小港區鳳林路發生書局火警，驚動附近居民。記者林保光／翻攝
高雄市小港區鳳林路發生書局火警，驚動附近居民。記者林保光／翻攝
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