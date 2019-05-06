林男酒駕撞死人送辦 死者家屬赴雄檢討公道

2019-05-06 18:23 中央社 高雄6日電



28歲林姓男子涉酒駕撞死18歲的欒姓獨生子，並肇事逃逸，高雄市警方追查，林男才投案，今天移送高雄地檢署偵辦時，死者父親與親友多人聚集在雄檢前討公道，警方維持秩序。

高雄市警察局前鎮分局初步調查，林男涉酒後駕駛自小客於5日凌晨3時許，行經高雄市前鎮區中山二路時，撞到騎腳踏車的欒男，隨即駕車逃逸。

欒男被撞後倒地不起，員警到場後通知救護車將欒男送醫，急救後仍傷重不治，經交通分隊到場測量，並由鑑識小組採證，警方依據肇事車輛車號循線以車追人。

警方表示，追查到林園區一處公共停車場發現車頭半毀的肇事車輛，但黃姓車主表示車子是借給親戚林男使用，但員警前往林男戶籍地與肇事車輛附近都找不到人，經策動林男於5日晚間7時許向前鎮警分局投案。

警方表示，林男於偵訊時坦承酒後駕車，撞到欒男後因害怕而逃逸。警方依公共危險、過失致死等罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦。

林男案發後10多個小時才投案，警方酒測的酒測值為零，雖然他自承酒駕，員警與鑑識人員調閱監視器和採集尿液及肇事車內跡證，進一步查證是否為肇事駕駛。

欒男是家中獨子，由祖母扶養帶大，欒姓單親爸爸受訪時表示，兒子成績很好，也乖巧孝順，尤其跟阿嬤的感情很好，剛考上大學就遭酒駕撞死，人生就這樣沒了。欒男考取嘉義大學水生生物科系正取第一名、農藝學系第七名，也考上中興大學。

多名欒家親友接獲這起不幸消息憤憤不平，上午冒雨齊聚高雄地檢署大門前，有親友表示，林男酒駕撞死人又肇事逃逸，他們主動來地檢署「相挺」，為死者和家屬討公道。

轄區高雄市警察局新興分局調派多名警力到高雄地檢署維持秩序，分局長戴台捷與偵查隊長王春生並與欒父溝通安撫，至下午5時許，林男仍在檢方偵訊中，欒家部分親友先離去，但仍有人在雄檢大門前等候，警方持續警戒避免滋事。