高市議員簡煥宗遭恐嚇 警：偵辦並將維安

2019-05-06 18:23 中央社 高雄6日電



民進黨高雄市議員簡煥宗遭網友恐嚇要為議員到學校接孩子，他哽咽痛斥「韓國瑜製造的韓粉是台灣民主的安全問題」。警方受理報案並報請高雄地檢署指揮偵辦，並將視情況維安。

簡煥宗於高雄市議會市政總質詢時表示，上週質詢後有網友在臉書留言「高雄這群綠營垃圾人，噁心到不行，有空去他家孩子的學校幫他們幾個人接送一下孩子」。一度哽咽痛斥「韓國瑜製造的韓粉是台灣民主的安全問題」。備詢的高雄市長韓國瑜也怒批網友恐嚇，建議簡煥宗報案並呼籲網友理性。

高雄市警察局受理報案，由刑警大隊科技犯罪偵查隊主責偵查，已報請高雄地檢署指揮偵辦，同時將視狀況調度警力，加強維護簡煥宗的安全。

高雄市警察局刑警大隊表示，已發函給網路公司調查有關資料與追查IP位址，目前尚未確認是來自海外或國內，如追查到IP或本人就會移送法辦，即使境外發文也會持續追查，同時先以相關人員的安全維護為先。

簡煥宗稍後也在臉書貼文說，監督市政是議員的職責，也是市民賦予的權利，無論什麼樣的政策，會有正反兩面立場，他予尊重；但自從韓國瑜團隊上任後，安全的質詢空間逐漸消失不見。「只要是非我族類，韓粉就會陸續祭出攻擊」，籲韓粉衝著他來，勿對孩子家人恐嚇攻擊，否則絕對無法容忍。