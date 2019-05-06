嫌罰單字體「太藝術」被狂酸 還意外釣出「正牌所長」

2019-05-06 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮有民眾在市區違規停車被開單告發，挨罰民眾因此上網PO文，貼出白色逕行舉發單笑稱，員警的字「太藝術看不太懂」，雖事先表明「不是上來靠腰的」幫自己消毒，仍引來熊熊砲火，遭網友狂酸「乖乖去繳罰單就對了」！

吳姓民眾昨上午在市區違規停車，遭到轄管單位鯉潭派出所的員警開單，她事後將白色逕舉單貼上「埔里人通通加近來」臉書社群，並PO文指出，不是上來靠腰的，只是求人解答一下這警察寫什麼，是寫「后里潭」嗎？「太藝術看不太懂」。

只不過，內文很明顯在質疑員警的字太潦草，引來不少網友回應， 有人認為，「員警的字體，不敢恭維」、「還好員警沒當國小老師」等，更多人狂酸猛砲PO文者，「字醜有犯法嗎」、「字醜的沒水準，還是違停害人出車禍的沒水準？」等言論。

但也有不少人認為員警寫的字還足以辨識，「分明鯉潭就寫得很清楚」、「鯉潭派出所無誤」，更有人直接酸她「寫什麼不重要，重要的是旁邊那8個紅色大字，就是你違停準備收紅單」、「乖乖去繳罰單就對了」、「上網討拍是沒用的」等。