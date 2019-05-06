總統府前 男子下午持玻璃自殘

2019-05-06 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



總統府前有男子拿玻璃碎片自殘。 聯合報系資料照 分享 facebook

今天下午14時41分，台北市消防局獲報，總統府前的重慶南路與凱達格蘭大道交叉路口，一名年約25歲的男子，拿玻璃碎片自殘，腹部有10處輕微傷勢，救護人員緊急將意識清醒男子，送和平醫院救治，並由轄區警方調查事發經過。

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