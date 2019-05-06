中山橋貨車翻倒阻斷機車道 騎士急煞自摔受傷

2019-05-06 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



由新北市三重區通往新莊區的中山橋上，今天上午9時50分發生貨車翻覆到機車道，導致1輛機車煞車不及，騎士跌倒受傷送醫。