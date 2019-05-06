百萬賓士超速失控撞分隔島 連引擎都噴出車體外

2019-05-06 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市大雅區中清路三段今天凌晨2時許傳出一起要價百萬的賓士車，疑因超速加上路面積水，導致轎車失控打滑，自撞分隔島，並撞彎號誌桿的交通事故，行經附近的市民目擊，該輛賓士的引擎因撞擊，掉落在路面上，警消獲報到場，將受傷的曾姓男子送醫，經查無酒精濃度，詳細的肇事原因有待後續調查，全案依法開單告發，並通報市府依法求償。

台中市豐原警分局大雅交通小隊調查，曾姓男子（24歲）今天凌晨2時許，駕駛新車要價230萬的賓士CLS沿大雅區中清路三段內側車道往西屯區方向行駛，疑似因路面積水、加上超速失控打滑，導致轎車撞上道路中央的安全島，安全島上的號誌桿也被撞彎。

警方獲報到場時，曾意識清楚，送醫治療後已包紮出院，經查無酒精濃度，將調閱監視器，調查曾違反《道路交通管理處罰條例》的行為，依法製單開罰，並通報台中市政府，向曾索賠。