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涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

男子走失3天步行60里路 熱警助平安返家

2019-05-06 11:19聯合報 記者張弘昌╱即時報導

家住台北市萬華區，患有輕微失智51歲連姓男子，今天清晨在台66線快速道路上行走遊蕩，桃園平鎮警方發現，緊急將男子帶下快速道路，並帶返派出所查證身分。聯絡連男家人，警得知他父母80多歲年邁，無法前來領人，熱心員警索性開車帶男子返回台北住處，讓年邁雙親好生感謝。

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，6日清晨6時許，警方報案台接獲多位民眾報案指出，在台66線快速道路上，有一名衣衫襤褸、穿著藍白拖鞋男子，行走在路肩上遊蕩，往車輛車速過快實在險象環生，請警方派員處理。

巡邏員警獲報後立即前往查看，果然在台66線快速道路，觀音往大溪方向24公里處發現該男子。警員上前關心時，發現男子有輕微失智、語意不清，且有體力透支等情形，先將男子帶回派出所安置。

經警方查證，51歲連姓男子住台北市萬華區，且3天前就已被雙親報案通報失蹤。女警陳彥茹見男子疑似都未進食，也立即購買熱時供男子食用，並提供衣物讓男子禦寒。連男家中父母都高齡80多歲，無法前來領人，且男子亦有失智狀況，警員李兆康及張巧君，索性待男子吃完餐點，直接驅車載男子返回台北市萬華區住處。

連姓男子在警方護送下安全返回住家，他老邁雙親見兒子平安歸來，開心地說不出話來，只是二老怎麼想都想不透，兒子是怎麼跑到那麼遠的地方？還好有熱心員警協助、沒有發生危險，也頻頻感謝桃園警方的熱忱。

51歲連姓男子，走失3天流浪60里遠，警方獲報在台66線快速道路上尋獲他，帶返所...
51歲連姓男子，走失3天流浪60里遠，警方獲報在台66線快速道路上尋獲他，帶返所安置後平安護送他返家。圖／平鎮警分局提供
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51歲連姓男子，走失3天流浪60里遠，警方獲報在台66線快速道路上尋獲他，帶返所...
51歲連姓男子，走失3天流浪60里遠，警方獲報在台66線快速道路上尋獲他，帶返所安置後平安護送他返家。圖／平鎮警分局提供
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51歲連姓男子，走失3天流浪60里遠，警方獲報在台66線快速道路上尋獲他，帶返所...
51歲連姓男子，走失3天流浪60里遠，警方獲報在台66線快速道路上尋獲他，帶返所安置後平安護送他返家。圖／平鎮警分局提供
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失智北市失蹤警察
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