男子走失3天步行60里路 熱警助平安返家

2019-05-06 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



家住台北市萬華區，患有輕微失智51歲連姓男子，今天清晨在台66線快速道路上行走遊蕩，桃園平鎮警方發現，緊急將男子帶下快速道路，並帶返派出所查證身分。聯絡連男家人，警得知他父母80多歲年邁，無法前來領人，熱心員警索性開車帶男子返回台北住處，讓年邁雙親好生感謝。

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，6日清晨6時許，警方報案台接獲多位民眾報案指出，在台66線快速道路上，有一名衣衫襤褸、穿著藍白拖鞋男子，行走在路肩上遊蕩，往車輛車速過快實在險象環生，請警方派員處理。

巡邏員警獲報後立即前往查看，果然在台66線快速道路，觀音往大溪方向24公里處發現該男子。警員上前關心時，發現男子有輕微失智、語意不清，且有體力透支等情形，先將男子帶回派出所安置。

經警方查證，51歲連姓男子住台北市萬華區，且3天前就已被雙親報案通報失蹤。女警陳彥茹見男子疑似都未進食，也立即購買熱時供男子食用，並提供衣物讓男子禦寒。連男家中父母都高齡80多歲，無法前來領人，且男子亦有失智狀況，警員李兆康及張巧君，索性待男子吃完餐點，直接驅車載男子返回台北市萬華區住處。