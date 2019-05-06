影／凌晨大鬧超商揮拳傷女警 恆春女竊賊被逮回

2019-05-06 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮一名潘姓女子5日凌晨4時許，涉嫌在鎮內一家超商竊取一瓶啤酒及微波食物，她獲悉超商報警後隨即在超商內大鬧，即使警方到場逮捕，她還是極力反抗掙扎且出手毆傷處理員警的右臉頰，後來警方出動辣椒水、並在眾人合力下，潘姓女子才束手就擒，警方依竊盜現行犯及妨害公務現行犯移送屏東地檢偵辦。

恆春分局建民派出所長柯奕戎指出，昨天凌晨4時許，警方獲報在恆春鎮中正路上一家超商內有一名女子酒後大亂，警方到場後見雙方已有口角，於是向前了解狀況。

店員向警方供稱，31歲的潘姓女子涉嫌竊取店內一瓶啤酒及微波食物，竊取過程中遭店家發現，店家立即報警處理，結果女子不滿店員報警，遂在超商內大鬧。

建民派出所李姓女警及實務訓練洪姓學員立即向前要逮捕潘姓女子，潘女自恃身型魁梧，根本不理會警方喝令，還一把推擠員警，李員馬上使出大外割摔倒潘姓女嫌，店內民眾見狀也一同幫忙壓制，由於潘女在地上不停反抗，造成李姓女警受傷，警方還一度使出辣椒水，才使潘嫌乖乖就範。