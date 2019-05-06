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落石砸穿車道 梅雨期行經苗21線要當心

2019-05-06 09:44聯合報 記者范榮達╱即時報導

梅雨時節苗21線12公里160公尺處，今早7點多邊坡滾落1顆大石頭，把路面砸出大洞，大石頭占據1個車道，還好當時沒有人車通過。

警方據報在現場設置警示，通報鄉公所排除，並提醒雨天山區小心行車。

苗栗縣南庄鄉苗21線落石，大石頭擋路，警方提醒小心行車。記者范榮達／翻攝
苗栗縣南庄鄉苗21線落石，大石頭擋路，警方提醒小心行車。記者范榮達／翻攝
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梅雨
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