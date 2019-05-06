警察包山包海 還要向社區主委推廣App

2019-05-06 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



有新北市員警指新北市政府推動「新北智慧社區App」，卻要求基層員警去推廣，請社區主委下載並教到會使用。圖／截自新北市政府官網 分享 facebook 有新北市員警指新北市政府推動「新北智慧社區App」，卻要求基層員警去推廣，請社區主委下載並教到會使用。他們質疑這個提醒住戶領取包裹、登記使用社區公設的App跟警察工作沒關係，卻要浪費警力去推廣，還統計「推廣率」。警察大學退休教授葉毓蘭今在臉書發文說，希望新北市府團隊在推動新政時，要先把權責釐清，千萬不要預算編在某局處，工作卻丟給第一線的員警。

有警察在臉書「靠北警察」發文說，繼公用Line群加保全後，他又變成免費推銷員。「新北智慧社區App」開發單位為新北市政府，為什麼不是請各鄰里幹事、新聞、網站及個鄰里長協助宣導，而是叫派出所警員到各勤區推廣各社區主委，還得教到主委都會使用。他說，表面說不用要求各社區主委下載該App、全面採宣導性質，為何要統計達成率，還要請各單位主管至不願參加主委社區拜訪，市政府的政策，不給市府團隊處理，不花錢廣告推廣，都交給警察，那他是不是該領雙份薪水？

這名員警說，App使用方法繁雜，年輕員警就要看半天，還希望員警能把使用方法教給主委，各級主委多半都是中年以上年紀，「我爸都不想用了」。台灣警察工作包山包海，每天救貓救狗處理各式離奇報案，份內的工作，都可以接受，但現在又多會了推銷產品的技能，這應該不是警察的工作吧？只要高層出嘴想創新，基層就得面臨追殺達成率。

在這則貼文的下方，有屬名為新北市政府工務局公寓大廈管理科長的林文中留言，他說，推廣新北智慧社區App是市府研考會、警察局、民政局、區公所及工務局共同的任務。有些隱藏在社區中的脆弱家庭、兒虐事件，市民也能透過這App中的關懷E起來友善連結做第一時間的通報。已在2月26日治安會報後研考會召開跨局室會議研訂各司其推廣之工作項目，所以並非是市政工作只請警察做。

這名科長的留言遭員警質疑，兒少關懷以及弱勢家庭協助應該是社會局的業務，請問社會局在推廣App負責什麼了；也有人說，那與會其他單位有像警察單位這樣列管評比獎懲嗎，那到底為什麼不是你們管理科自己去、有完成率統計嗎。

葉毓蘭在臉書說，有同仁留言TAG她，她設籍新北市，但不是新北市政府的任何成員，不過對於侯友宜領導的市府團隊，一樣有督促批評的權力。

她說，希望新北市府團隊要請警察同仁協助時，請善加說明，讓員警了解為什麼做了這些事對社會治安有好處，如果有推廣經費的預算編列，何不提供誘因，讓努力推廣的同仁有獎金？