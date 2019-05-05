老翁10天迷路3次被警救 原來白內障開刀加失智

2019-05-05 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市警察局鼓山分局員警清晨巡邏時，見到施姓老翁騎著腳踏車跌倒在地，員警見狀立即下車將施翁扶起，並關心他的住處，不過施面對員警的輕聲詢問，他只回應「不知道」。經員警查詢後，才發現老翁10天來已迷路3次，施翁家屬前來帶回老翁後，才向員警說明原來老翁剛做完白內障手術且失智越趨嚴重。

鼓山警分局指出，日前清晨施姓老翁（71歲）牽著腳踏車，步履闌珊行走在旗津大街上，員警駕著巡邏車行經旗津三路與復興巷口時，看他行徑似晨起運動的長者，原不以為意，但瘦弱的施翁在巡邏車接近時，突然腳步一陣踉蹌，竟連人帶車摔倒在路邊。

鼓山分局旗津分駐所警員卓淳風、輔警孫朝明見狀緊急停車，趕緊下車將壓在施翁身上的腳踏車移開，再將瘦弱站不起身的老翁合力攙扶起來，他吃力地站穩身子後，顫抖的向員警輕聲說著謝謝。

員警看著施翁迷濛的眼神直覺不太對勁，拿出警用電腦查詢，一查詢發現跌倒的他，10天來3次迷失在旗津街頭。警方輕聲詢問是否知道家住哪裡？施面對員警的詢問，低著頭輕聲回答「我不知道」，員警隨即將施翁帶回派出所，並聯絡他的家人前來。