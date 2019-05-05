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泰山傳國中生意外墜樓身亡 疑吃感冒藥昏沉所致

2019-05-05 17:21中央社 新北5日電

14歲江姓國中生疑因吃感冒藥後昏昏沉沉意外墜樓。 示意圖／Ingimage
14歲江姓國中生疑因吃感冒藥後昏昏沉沉意外墜樓。 示意圖／Ingimage
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新北市泰山明志路某軍人宿舍今天凌晨傳出墜樓，14歲江姓國中生疑因吃感冒藥後昏昏沉沉意外墜樓，經送醫急救仍不治，至於案發原因仍待警方調查釐清。

警方調查，江姓男子今天清晨3時40分查看兒子狀況時，發現不在床上，由於房間窗戶為打開的狀態，於是向樓下查看後，看到兒子疑似由3樓住家跌落至1樓。

江男於是通報警消搶救，經送往輔大醫院急救後仍宣告不治。警方初步了解，死者最近感冒，疑服用感冒藥後昏昏沉沉意外墜樓，但案發原因仍待報請相驗調查釐清。

感冒軍人

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