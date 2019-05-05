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影／三寶騎法撞車噴飛滾地 拍拍灰塵逃逸吃罰單

2019-05-05 13:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市葉姓男子的轎車在上月13日停放在南區建國南路停車格內，未料要牽車時發現，轎車左後方後照鏡遭人撞擊破裂，因此報警希望找出肇事者，警方調閱監視器後發現，陳姓男子是在11日的凌晨4時許，騎車行經該處時，邊騎車邊接手機，才會不慎撞上葉的轎車，且陳撞車後噴飛在路面翻滾，但陳遷起機車，拍拍灰塵就逃逸；全案警詢後，今函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，4月13日下午1時許，接獲葉姓男子(35歲）報案，稱轎車停在南區建國南路的停車格內，要去開車發現自己的車遭到明顯撞擊，對方卻沒有任何聯絡資訊，於是向警方報案，希望能找到肇事者，好向對方求償。

警方監視器後，通知騎車行經該處的陳姓男子（25歲）到案，陳到案時全身有擦挫傷，他辯稱，當時騎在建國南路上，騎到一半電話剛好響了，為接電話不慎撞上路旁車輛，讓他連人帶車摔了出去，肇事後他稱自己沒有駕照，因而不敢報案。

警方指出，根據監視器，陳在11凌晨4時許，騎車行經在事故地點時，直衝葉的轎車，整個人因而側翻了幾圈，也讓他的東西散落道路，撞擊後陳疑無大礙，自行起身牽起翻倒的機車，再撿起他掉落的安全帽、手機，最後不忘撿拾機車碎片，隨後騎車離開現場，陳的行為已違反《道路交通管理處罰條例》的規定，今依法函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，...
台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，陳噴飛十多公尺，陳的機車有明顯撞擊毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，...
台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，陳噴飛十多公尺，路旁的轎車左後車燈也破裂。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，...
台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，陳噴飛十多公尺，路旁的轎車左後車燈也破裂。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，...
台中市陳姓男子在4月11日凌晨4時許騎車經過南區建國南路時，直接衝撞路旁的轎車，陳噴飛十多公尺，但陳牽起機車後逃逸，因此吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
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台中市駕照

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