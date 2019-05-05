影／三寶騎法撞車噴飛滾地 拍拍灰塵逃逸吃罰單

2019-05-05 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市葉姓男子的轎車在上月13日停放在南區建國南路停車格內，未料要牽車時發現，轎車左後方後照鏡遭人撞擊破裂，因此報警希望找出肇事者，警方調閱監視器後發現，陳姓男子是在11日的凌晨4時許，騎車行經該處時，邊騎車邊接手機，才會不慎撞上葉的轎車，且陳撞車後噴飛在路面翻滾，但陳遷起機車，拍拍灰塵就逃逸；全案警詢後，今函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，4月13日下午1時許，接獲葉姓男子(35歲）報案，稱轎車停在南區建國南路的停車格內，要去開車發現自己的車遭到明顯撞擊，對方卻沒有任何聯絡資訊，於是向警方報案，希望能找到肇事者，好向對方求償。

警方監視器後，通知騎車行經該處的陳姓男子（25歲）到案，陳到案時全身有擦挫傷，他辯稱，當時騎在建國南路上，騎到一半電話剛好響了，為接電話不慎撞上路旁車輛，讓他連人帶車摔了出去，肇事後他稱自己沒有駕照，因而不敢報案。