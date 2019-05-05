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錯過再等三個月！ 今台北市七成可見「懸日」

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

北市超商廁所驚傳針孔 警逮工程師送辦

2019-05-05 10:08中央社 台北5日電

北市一間超商驚傳廁所的通便器吸盤遭人裝設針孔攝影機，約10餘人被偷拍受害。警方採證並調閱監視器畫面後，鎖定從事資訊工程師的47歲邱姓男子涉有重嫌，昨天深夜逮捕送辦。

王姓網友在臉書「爆廢公社」發圖文表示，看到便利商店廁所的通便器吸盤上有小孔，疑遭人裝設偷拍攝影機；警方3日獲報後，經查案發地點為無障礙廁所，約有10餘名男、女民眾受害，在調閱監視器畫面後，鎖定可能涉案犯嫌追緝中。

台北市警察局中正第二分局今天宣布破案，思源所所長高詮恩表示，日前獲報後研判類似犯行可能不止一樁，立即調閱相關影像並順利鎖定犯嫌，並於犯嫌經常出沒地點守候，成功於4日深夜時於新北市中和、永和一帶圍捕犯嫌。

目前單身且從事資訊工程師的邱男在接受警方盤查時還假意配合，結果竟想趁隙脫逃，遭現場警力立即逮捕。

同時，現場也在邱男背包起獲多支相同遭裝偷拍攝影機的通便器，其中一支竟然還是剛回收的偷拍工具。警方預估受害人數至少20餘人。

邱男詢後坦承不諱，表示在北市相關捷運站周邊超商、咖啡廳廁所安置類似器材，僅作為自己觀看用。

警方現正檢視相關影像，並依涉嫌妨害秘密罪將邱男送辦。

中正二分局提醒，民眾在公共廁所如廁時，若對周遭設置有疑慮時，可初步使用閃光燈測試有無針孔攝影機的紅外線光進行檢查，以避免「攝」狼入侵，造成隱私遭窺。

攝影

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