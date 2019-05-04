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國中生心情差鬧失蹤 警網地毯式搜尋加手機定位找到人

2019-05-04 20:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名國中生前晚在補習班下課後，因為心情不好鬧失蹤，父母急得如熱鍋上的螞蟻，手機都打不通，打遍他的朋友也找不到人，報警求助。延平街派出所員警利用手機定位找出可能位置，配合巡邏警網以地毯式搜索，每條巷弄皆來回深入搜尋數次，連夜多方尋找，終於在愛九路找到在路邊和友人閒晃的他，通知父母帶回，才鬆了一口氣。

基隆市警察局第一分局延平街派出所長張英華、警員江慶育，前晚10點多接獲一名國中生父母報案，學生補習班放學後遲遲未返家，因其近期心情不佳，家長擔心恐有意外發生。

警方在瞭解情況後，第一時間列為緊急協尋對象，並運用手機定位功能科技尋人，同時通知線上巡邏警網地毯式搜索，每條巷弄皆來回深入搜尋數次。在警方努力之下，果然在愛九路上尋獲正在路邊閒晃的少年，立即通知其雙親到場。

張英華對學生說，「怎麼電話都不接，你不知道父母很急著找你嗎，朋友都打遍了，就是找不到，不要讓父母這麼擔心」，這時少年才悔悟。面對員警曉以大義，他才了解事情嚴重性，他的父母很感謝警方利用科技找到人，否則不知怎麼辦。

警方提醒家長，青少年時期的學生，常有較強烈的自我意識，家長應多花時間了解及陪伴，如有發現異常行為要及早通報相關單位，以防止類似情況再度發生。

延平街派出所長張英華對學生曉以大義，少年才悔悟，了解事情嚴重性。圖／警方提供
延平街派出所長張英華對學生曉以大義，少年才悔悟，了解事情嚴重性。圖／警方提供
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補習基隆國中生

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