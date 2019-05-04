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虐狗頻傳 花蓮近日傳狗遭毒、刀殺

2019-05-04 14:49聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣近日虐狗事件頻傳，上月底吉安鄉一間民宿主人發現圈養的狗兒遭人用刀刺死，昨天新城鄉又有3隻狗疑似遭毒殺，口吐白沫、全身抽動死亡，被害飼主已向警方報案，狗屍將送動植物防疫所檢驗確定死因。

家住吉安鄉南華村的連姓飼主上月28日在臉書「花蓮同鄉會」PO文指出，民宿飼養的狗「丹丹」，胸口被人刺了一刀，倒在民宿門口，滿地都是血。她表示，狗兒不會隨便跑到外面去，只有散步才會出門，卻以這麼凶殘手法被殺死，PO文是提醒網友注意，也希望南華村可以多裝一些監視器。警方表示，飼主曾透過網路報案，目前正在聯繫飼主，了解案情。

此外，林姓網友昨天也在「花蓮同鄉會」發文，表示村內有狗遭人毒殺，口吐白沫、脫糞、全身抽筋死亡。轄區新城警分局北埔派出所表示，飼主已報案，目前發現3隻狗屍，但現場未找到毒餌，已調閱監視器清查可疑人士，並請飼主暫時冰存狗屍，6日送往動植物防疫所檢驗，確認死因。

文章PO上網後，不少網友痛罵毒狗、殺狗者太可惡，但也有網友認為，犬貓應該要圈養，不要放任在外隨意活動。

花蓮動植物防疫所所長黃詩伊說，不論毒狗、殺狗，都違反動保法，以藥物毒害2隻以上動物造成死亡，可處1年以上5年以下徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，故意虐殺動物、宰殺犬貓等動物，可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上、200萬元以下罰金，呼籲不要虐殺動物。

黃詩伊提醒飼主，家中養狗最好圈養，若要外出遛狗必須有7歲以上人士陪同，並牽狗鍊，也可減少誤食毒餌的可能性。

網友在臉書發文指花蓮大漢村有狗遭毒殺，提醒注意。圖／翻攝臉書花蓮同鄉會
網友在臉書發文指花蓮大漢村有狗遭毒殺，提醒注意。圖／翻攝臉書花蓮同鄉會
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花蓮吉安鄉一名民宿主人在臉書發文指，家人狗兒遭人以刀刺死，倒在民宿門口。圖／翻攝...
花蓮吉安鄉一名民宿主人在臉書發文指，家人狗兒遭人以刀刺死，倒在民宿門口。圖／翻攝臉書花蓮同鄉會
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吉安動保法虐狗

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