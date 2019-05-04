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玉管處救命山屋被破壞 奧客偷接電煮泡麵

2019-05-04 12:17聯合報 記者江良誠╱即時報導

玉山國家公園內有15座高山避難山屋，數量全國最多，提供山友求救和歇息的空間，卻有少數登山遊客私接線路甚至偷接電煮泡麵，造成太陽能設備損耗或嚴重損毀，讓維修志工疲於奔命，玉管處呼籲登山遊客自律，不要偷接線路，影響山友權益和公共安全。

玉管處副處長林文和說，去年起拉庫音山屋、圓峰山屋及中央金礦山屋，先後發生登山遊客私接線路，損壞避難山屋照明系統，甚至還有修復後不到半年再度破壞，造成部份山友因此誤以為管理處沒維護。

他說，這些山屋就像在山友的庇護所，提供高山症、受傷或體力過度消耗山友暖光照明避難暫歇空間，但這些山屋分布高山之中，都是不容易到達地點，全靠80多名高山志工維護，而這些志工中具有水電專長的僅有10人，只要照明設備出問題，就得由他們背著器材上山維修，以南二段為例，一次上山維修就要花上15天。

他說，這些偷接電行為有的是為了手機充電、有的是好奇，更發現有人竟用電水壺煮泡麵的痕跡，實在相當離譜，也讓山屋的維護能量趕不及被破壞的速度。

林文和說，大多數能上這些山屋的，都是相當有經驗的山友，相信大家也都會愛惜高山得來不易的資源，希望極少數山友不要為了私利破壞這些設備，登山前也應準備足夠的備用電池或電源， 更不要將山屋當成便利商店，把山屋提供給最需要幫助的山友。

高山志工在圓峰山屋修復被剪斷的電線。圖／玉管處提供
高山志工在圓峰山屋修復被剪斷的電線。圖／玉管處提供
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圓峰山屋內燈條被拉開破壞偷接電。圖／玉管處提供
圓峰山屋內燈條被拉開破壞偷接電。圖／玉管處提供
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中央金礦山屋巡查發現山友私自偷接線。圖／玉管處提供
中央金礦山屋巡查發現山友私自偷接線。圖／玉管處提供
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山友玉山國家公園泡麵

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