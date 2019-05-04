玉管處救命山屋被破壞 奧客偷接電煮泡麵

2019-05-04 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



玉山國家公園內有15座高山避難山屋，數量全國最多，提供山友求救和歇息的空間，卻有少數登山遊客私接線路甚至偷接電煮泡麵，造成太陽能設備損耗或嚴重損毀，讓維修志工疲於奔命，玉管處呼籲登山遊客自律，不要偷接線路，影響山友權益和公共安全。

玉管處副處長林文和說，去年起拉庫音山屋、圓峰山屋及中央金礦山屋，先後發生登山遊客私接線路，損壞避難山屋照明系統，甚至還有修復後不到半年再度破壞，造成部份山友因此誤以為管理處沒維護。

他說，這些山屋就像在山友的庇護所，提供高山症、受傷或體力過度消耗山友暖光照明避難暫歇空間，但這些山屋分布高山之中，都是不容易到達地點，全靠80多名高山志工維護，而這些志工中具有水電專長的僅有10人，只要照明設備出問題，就得由他們背著器材上山維修，以南二段為例，一次上山維修就要花上15天。

他說，這些偷接電行為有的是為了手機充電、有的是好奇，更發現有人竟用電水壺煮泡麵的痕跡，實在相當離譜，也讓山屋的維護能量趕不及被破壞的速度。