夜市掀「盲包」經濟熱 挖寶者拆開多夢碎

2019-05-04 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東各夜市最近興起一波「盲包」挖寶風潮，攤商宣稱是海關、超商物流沒人領或被退件的包裹，收購後再拿出來秤重販售，25公克10元，老闆宣稱內容什麼不知道，「商品包羅萬象，花點小錢試試手氣，好玩嘛」。民眾有以小博大的興奮感，更多人好奇「葫蘆裡到底賣什麼藥」，成了高人氣的攤位，但付錢買了拆開包裹一探究竟，多露出失望的表情，

屏東夜市近來有人販售「盲包」，堆在地上一個個大小不一的包裹，上面都貼有寄貨單，個資和貨品資訊都用奇異筆塗黑，不知內容是什麼，紙板上寫著每百公克40元，任人挑選秤重，業者宣稱商品包羅萬象，從衣服、鞋子、玩具、彩妝品、行動電源都有，一律秤重計價，且只要是口服、仿冒、過期或是故障的商品，通通可以原價回收，不用擔心。

「看自己的運氣啦！有人花幾百元就買到外國名牌香水、IPAD、甚至有名牌手機…」，在一旁的拆貨區，男女服飾、運鞋、休閒鞋、玩具、彩妝品等一一現身，還有年輕男子花千元買到大尺碼的女性內衣，尷尬、失望的表情寫在每個人臉上，攤商安撫說，「花點小錢試試手氣，來夜市逛，好玩嘛」，也有民眾懷疑是假的退件包裹。