夜市掀「盲包」經濟熱 挖寶者拆開多夢碎
屏東各夜市最近興起一波「盲包」挖寶風潮，攤商宣稱是海關、超商物流沒人領或被退件的包裹，收購後再拿出來秤重販售，25公克10元，老闆宣稱內容什麼不知道，「商品包羅萬象，花點小錢試試手氣，好玩嘛」。民眾有以小博大的興奮感，更多人好奇「葫蘆裡到底賣什麼藥」，成了高人氣的攤位，但付錢買了拆開包裹一探究竟，多露出失望的表情，
屏東夜市近來有人販售「盲包」，堆在地上一個個大小不一的包裹，上面都貼有寄貨單，個資和貨品資訊都用奇異筆塗黑，不知內容是什麼，紙板上寫著每百公克40元，任人挑選秤重，業者宣稱商品包羅萬象，從衣服、鞋子、玩具、彩妝品、行動電源都有，一律秤重計價，且只要是口服、仿冒、過期或是故障的商品，通通可以原價回收，不用擔心。
「看自己的運氣啦！有人花幾百元就買到外國名牌香水、IPAD、甚至有名牌手機…」，在一旁的拆貨區，男女服飾、運鞋、休閒鞋、玩具、彩妝品等一一現身，還有年輕男子花千元買到大尺碼的女性內衣，尷尬、失望的表情寫在每個人臉上，攤商安撫說，「花點小錢試試手氣，來夜市逛，好玩嘛」，也有民眾懷疑是假的退件包裹。
業者說，這些都是跟物流公司批發來的，多半是網路購物被退貨或個資輸錯誤，找不到收件人，有廠商考量到多負擔運費不划算，乾脆丟給貨運公司處理。「盲包」其實就像「驚喜包」，若不適合等於是垃圾包，能在夜市引發熱潮，是看準民眾的好奇心，抱著以小搏大的試手氣心理，也有抽大獎的感覺，但千萬不要太認真。
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