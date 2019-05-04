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夜市小姊妹叫賣餅乾 母：不得已

2019-05-04 11:32聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市大東夜市有一對小姊妹跟著母親到夜市叫賣餅乾，台南市社會局實地家訪，並到母親工作場所訪視，發現經濟狀況並不穩定，因此社會局提供白米等物資，並持續追蹤，也開始著手協助5歲的妹妹尋找合適幼兒園。

社會局社工指出，姊姊8歲就讀小學，父親平時在工地工作，每月工作收入約2萬元，5歲的妹妹目前由媽媽帶在身邊照顧，因媽媽受僱於夜市攤商，平日妹妹都跟著往返各大夜市。小姐妹一家目前與外祖父母同住，因外祖父為洗腎患者，外祖母平時需照顧外祖父，無暇分擔照顧工作。

考量小妹妹已屆幼兒園入學年齡，社會局已著手協助尋找合適的幼兒園所，並協助申請相關的托育費用補助，希望能順利將妹妹送到幼兒園就讀，也減輕女童母親的照顧壓力。另外，社工也特別到校了解姊姊在學校的適應情形，校方發現姊姊在學校容易打瞌睡，且學習意願較一般同學低落，輔導室也已介入輔導中。

女童母親說，兩個女兒並不是每天都在夜市待到很晚，因為工作的關係把小女兒帶在身邊也是不得已，平時若工作地點在市區，女童爸爸下班後就會把小女兒接回家照顧，但若是到比較遠的地區，如七股或佳里等地擺攤，就必須等到下班後才能讓小女兒回家，近期帶著兩個女兒到夜市賣餅乾，是因為女兒主動要求，所以才帶去。

社工考量夜市的工作時間時常要到深夜，不適兒童的身心發展，與母溝通後，同意未來到夜市擺攤時協調父親或其他親友協助照顧兩個孩子，避免兩個孩子因為到夜市去而影響其正常生活作息。

台南大東夜市有一對小姊妹賣餅乾，南市社會局協助尋找合適幼兒園。圖／台南市社會局提...
台南大東夜市有一對小姊妹賣餅乾，南市社會局協助尋找合適幼兒園。圖／台南市社會局提供
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