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影／醉誇張！醉男躺路邊機車當床睡 朋友徹夜守12小時

2019-05-04 11:18聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大睡，旁邊剛好有兩輛機車一左一右圍住當「床板」，同行一名友人，不知他家住哪，也叫不醒，又怕丟下他發生意外，就這樣從昨晚一直在騎樓守他守到今天上午9點多，因機車車主要騎車，醉男才被搖醒，整整睡12小時，友人說：「朋友就是這樣，當著看風景」。

兩人昨晚在廟口夜市附近同地方喝酒，喝到昨晚9點多要回家，但回家搭車途中，酒醉男子走到愛三路110號前時，就醉到不醒人事，直接睡在人行道上，同行的一名友人怎麼叫也叫不醒，剛好停在人行道兩輛機車間有一個空間，男子就躺平呼乎大睡，無視旁邊夜市人來人往，全身酒氣。

與醉男一起喝酒的友人說，「他喝他的，我喝我的」，醉男子喝了3瓶啤酒，酒量比較不好，就睡倒在路上，太重了怎麼也拉不起來，也不敢叫救護車或計程車，因為不知他的家人，也不清楚他住哪，只好讓他一直睡。這名朋友手上還拿著一瓶高粱在喝，全身也是酒味，他說自己酒量好一點，已喝快完1瓶高粱酒，「我從昨晚9點多就一直陪他到現在，12小時沒閤上眼，站著看風景，累死了」。

醉男的朋友表示，「朋友就是這樣，不然他被撞到怎麼辦」。今天上午9點多，機車的車主來牽車要騎走，發現醉男卡在兩車中間，怕移車壓到他，就與醉男友人合力把醉男抬到旁邊，醉男也才醒來。

基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大...
基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大睡，直到今天上午，睡超過12小時。記者游明煌／攝影
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基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大...
基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大睡，直到今天上午，睡超過12小時。記者游明煌／攝影
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基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大...
基隆市一名男子昨晚喝下3瓶啤酒後，在廟口夜市愛三路醉得不醒人事，躺在人行道呼呼大睡，直到今天上午，睡超過12小時。記者游明煌／攝影
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