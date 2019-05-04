海中漂出「一隻腳」 男子急報案結果大傻眼

2019-05-04 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



一名男子日前收到朋友傳給他的照片，在基隆正濱附近海域常去的釣場消波塊附近，驚見1隻腳在海中載浮載沉，他因父親也曾發生落海意外，感同身受，馬上趕到現場並連忙通知警方與海巡人員進行搜救，搜救人員下海打撈，最後才發現只是1隻仿真腳模型，大家虛驚一場。貼文男子說，「垃圾真的不要亂丟」。

一名網友昨在臉書社群「基隆人」，他說，周三休假時， 一早好友傳照片給他看，說在他常去的釣場，一隻腳載浮載沉，不知道怎麼辦，他看了照片研究覺得是真的人，立刻詢問清楚位置，也傳給認識的殯葬業好友確認， 當下就想起他的父親也是因為意外( 落海 )的那種心情，覺得別讓這人在海裡太久，就趕快穿上衣服，下著雨，開著車衝去現場。

他表示，直接去正濱安檢所報案，並把照片出示給值班的海巡人員觀看，也認為是真人立刻通報副所長，沒想到沒多久就看到副所長帶領大隊人馬趕來，救人心切的態度，讓他真的很敬佩這些海巡人員，大家各自帶著裝備，下海找人。

他說，海巡人員淋著雨，爬下去現場，不放過任何可能，仔細的尋找，最後終於找到了，全部的人靠過去，最後才發現竟是仿真的模型腳，他批到底是誰把假腳丟在大海裡，害大家勞師動眾淋著雨。他貼文的目的是想表達漁網，啤酒罐跟其他垃圾真的不要亂丟汙染海洋，又造成勞師動眾的結果。

貼文引發不少網友議論留言，「誰丟的，真靠北」、「太像真人的腳了，浮一隻腳在海上」、「會不會是人家的義肢呢」、「么壽，誰丟的叫他來清垃圾」、「看到真的會嚇到」、「嚇死寶寶了」。