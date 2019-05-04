高商美少女康晏綾 用燦爛笑容迎向人生困境

2019-05-04 03:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



一場意外讓士林高商二年級學生康晏綾以輪椅代步，還得忍受一般人無法忍受的神經痛。但她並未怨天尤人、反而樂觀向上，高票當選全校模範生。昨天她獲得「人間有愛，助學無礙」助學金，用自己的例子鼓勵更多人勇敢克服逆境。

懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會發起「人間有愛，助學無礙」助學金，鼓勵台北市特教學生及國高中職學生，昨舉行贈獎典禮。兩基金會創辦人李棟樑指出，此一助學金一共辦了八年， 每年提供兩百個名額，迄今共有一千六百零一名學生受惠。李棟樑出身清寒，成長過程獲老師相助，讓他決心用自己的力量回饋、延續老師的精神幫助弱勢。

康晏綾國二時因意外傷了一隻腳，沒想到此傷牽動全身神經，讓她不僅無法行走，每天還得忍受旁人無法想像的神經痛。但導師李瓊雲說，她從不愁眉苦臉、怨天尤人，反而以燦爛笑容面對逆境；每天忍痛卻從不請假、成績永遠保持全班前三名，還把上課筆記無私分享給同學。如今全班陪著康晏綾一起面對難關，她成為凝聚全班向心力的重要力量。

「我從來不覺得自己是弱勢，我只是站不起來，其他跟大家都一樣。」康晏綾表示，現在的磨難是「上天的考驗」，自己一定會重新站起，未來的志願是當會計師。

媽媽康麗敏為了照顧女兒辭去工作，母女倆相依為命。她透露，女兒每天拼命忍痛、拼命讀書，為的是考上公立大學，減輕自己的負擔。