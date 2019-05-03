女子失蹤2天 今台中大里溪尋獲成浮屍

2019-05-03 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市警方下午據報，會同消防人員在大里溪打撈起一具女性浮屍；從衣著等特徵判斷是2天前在太平警分局報案協尋的失蹤女子，後來亦經家人指認確定；初步沒有他殺嫌疑，檢警明天進一步驗屍確定死因。

警方說，昨天下午有民眾看到大里區環中路一段亞東水泥前、福田橋旁的大里溪裡有具浮屍。警方到場後請消防人員支援進行打撈，後來花了約1個小時把這名女屍打撈上岸。

女屍身上沒有證件，警方透過協尋機制，懷疑她是家屬兩天前向太平警分局報案的20多歲離家女性，於是請家屬前往指認。家屬從其衣著和身體特徵確認就是該名離家女性。