疑似人腳卡消波塊 岸巡撈起虛驚一場

2019-05-03 19:07 中央社 基隆3日電



有民眾日前在基隆市八尺門稱發現人腳卡在消波塊海面，疑似是浮屍，岸巡立刻攜帶裝備前往現場，經撈起後雖然是模型腳，但民眾也對岸巡救人心切態度表達敬佩，留下深刻印象。

有網友在臉書「基隆人」社團發文表示，收到朋友傳來照片，指有隻人腳卡在消波塊海面，疑似是浮屍，但友人不敢報案，他立刻詢問詳細位置隨後趕赴現場並通知殯葬業好友。

這名網友說，當時外頭下著雨，他開著車衝到現場，等待過程中，心想遺體載浮載沉也不好，立刻向岸巡通報並出示照片，岸巡隨即帶領大隊人馬趕到現場，「救人心切的態度，讓我真的很敬佩這些海巡弟兄們」。

網友表示，岸巡人員淋著雨爬下去現場，不放過任何可能仔細地尋找，最後找到了，仔細一瞧居然是模型腳，岸巡人員當時說「還好不是真的人就好」，真的很讓他尊敬守護海洋的英雄們。

當天負責帶隊的正濱安檢所小隊長陳以諾向中央社記者表示，八尺門執檢站5月1日上午10時許接獲民眾通報，他立刻趕赴執檢站，經檢視照片後確實很像人的腳。

陳以諾不敢大意隨即帶領5名人員攜帶拋繩袋、涼被和屍袋等裝備前往八尺門港嘴防波堤的消波塊查看，撈起後確認是模型腳，虛驚一場。對於網友的稱讚，陳以諾謙虛地說「這是我們該做的」。