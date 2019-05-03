影／3歲男童疑遭生父毆打流鼻血、頭部瘀青

2019-05-03 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



又見親生父親虐童案？有網友在臉書社團「爆料公社」po文，台中市一名3歲男童昨天因哭鬧被父親打到流鼻血、頭部瘀青，目前全案台中、苗栗兩地社工單位正介入處理中。

網友po文說，女方已回到娘家居住一段時間，男方常擅闖進娘家找女方，甚至長期動手毆打女方。女方提離婚，男方還揚言如果要離婚就要女方死等言語恐嚇；保護令已進入聲請階段至今尚未收到通知開庭，已通知社會局介入。

昨天男方突然出現在女方家，說要帶小朋友出去買玩具給小孩，未料下午男方的爸爸在睡覺，小孩太吵，就被男方打到當下流鼻血、頭部多處瘀血，男方毆打完當下不敢帶小孩進女方房間，女方發現馬上請女方爸爸開車載離男方家。

po文並指出，孩子父母已分居，孩子都跟媽媽，媽媽也有在訴訟離婚程序，也報警聲請保護令，昨天只是認為孩子的爸想幫小孩買玩具，畢竟還是自己親生骨肉，本以為沒有什麼，卻讓他有機會動手。

據了解，這名男童的父母住在台中大安區，育有2個小孩，父親23歲、母親20歲，今年初女方疑遭男方家暴，3月底女方回苗栗縣苑裡鎮的娘家居住，並向法院聲請保護令，尚未開庭核准，這段期間女方也曾帶孩子往返夫家；男方原本是車床工，現在打工維生，女方沒有工作；這起虐童案，協心臨時粉絲團直播主徐奕昨天已跟台中市警方報案。

這件虐童疑案引起關注，苗栗縣政府社會處下午表示，全案發生地在台中大安，今天傳出虐童疑案後，苗栗縣社會處主動了解，目前具體情況仍有待了解，為男童驗傷的台中童綜合醫院下午通報苗栗，社會處將等台中市社政單位通報並進行後續處置，屆時會妥善銜接。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，今天在網路po文的疑似兒虐事件，初步了解是在台中市大安區的父親家，苗栗縣社會處將請台中市提供兒虐調查資訊，如受暴的幼兒、媽媽回到苗栗，社會處會提供必要的協助。