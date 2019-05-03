影／頭份溺水男童搶救 恢復生命徵象觀察中

2019-05-03 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭份市忠孝二路一間游泳館下午驚傳幼童溺水意外，7歲徐姓男童由安親班帶往游泳館，不料發生溺水意外，苗栗縣消防局接獲通報趕往救護，現場施以電擊急救，送往為恭紀念醫院搶救後恢復心跳，將轉送新竹馬偕醫院小兒加護病房觀察。

苗栗縣消防局表示，消防局下午2點44分接獲通報趕往救援，現場並予電擊搶救。