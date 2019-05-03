新北三峽女童溪流落水 消防救援安全上岸

2019-05-03 16:03 中央社 新北3日電



兩名女童今天在新北市三峽戲水時，不慎落水，其中一人順利上岸，另一人在溪中大石頭上等待救援。經消防人員拉繩索救援後，受困女童也被救援上岸，兩女童都無生命危險。

新北市政府消防局指出，下午1時39分據報，三峽區成福路往新店方向，位於成福橋下的溪流，有二名女童不慎落水。

消防局表示，事發後，其中一人順利上岸，另一人受困在溪中大石頭上等待救援，所幸意識清醒，暫時沒有危險。

由於落水受困待援的女童位在離岸約15公尺遠，救援人員橫跨溪流，拉起繩索接近受困女童。約在下午2時10分許，將她護送上岸，解除危機。