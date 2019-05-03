影／頭份7歲男童游泳館溺水 搶救中

2019-05-03 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭份市忠孝二路一間游泳館下午驚傳幼童溺水意外，7歲徐姓男童由安親班帶往游泳館，不料發生溺水意外，苗栗縣消防局接獲通報趕往救護，現場施以電擊急救後，送往為恭紀念醫院搶救中。