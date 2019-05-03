頭份男童游泳館內溺水 命危搶救中

2019-05-03 15:47 中央社 苗栗縣3日電



苗栗縣頭份市一間民營游泳館，今天下午傳出7歲徐姓男童溺水事件，消防隊獲報前往時，男童已無呼吸心跳，緊急送頭份市為恭醫院搶救中。

院方表示，男童下午2時45分到院時，呈OHCA（到院前心肺功能停止），口鼻有嘔吐物，情況並不樂觀，目前仍持續搶救。