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月薪10.1萬經理午休睡到自然醒 陽信銀不聘了

阿嬤不見了！男童擠不上公車 與祖母走散淚崩

2019-05-03 14:47聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市一名9歲施姓男童4月29日下午放學準備隨阿嬤返家時，因人潮眾多，施童擠不上公車，只能眼睜睜看阿嬤搭車離去，急得搭上下一班公車尋找阿嬤，心急之下不禁在公車上淚崩，一旁婦人見狀決定陪施童尋找阿嬤，向警方求助後才終於找到阿嬤，祖孫兩人在派出所內相擁而泣。

警方表示，施童29日下午放學後原本要跟著阿嬤搭公車回家，阿嬤順利上車，但施童因人潮眾多擠不上車，只能眼睜睜看著阿嬤搭車離去，施童急得馬上搭上下一班公車。施童阿嬤發現孫子未上車，也急忙下車尋找，但施童所搭的公車已駛離。

因為找不到阿嬤，施童心急之下忍不住在公車上淚崩，一旁婦女見狀詢問施童發生什麼事情，隨後決定陪施童回到上車的西門站尋找阿嬤，並到派出所求助。警員黃柏鈞獲報後立即詢問各個臨近派出所有無受理走失孩童的報案，但皆無所獲。

正當施童再度忍不住淚水、要大哭時，台北市警察局來電稱有一名許姓婦人正在尋找孫子，經確認衣著特徵與施童相符後，黃員便請許婦到派出所將施童領回。許婦一到派出所，祖孫兩人馬上相擁而泣，頻頻感謝警方協助。警方表示，民眾帶孩童外出時，應在人潮眾多處特別留意孩童行蹤，避免孩童走失。

許婦一到派出所，祖孫兩人馬上相擁而泣，頻頻感謝警方協助。記者李隆揆／翻攝
許婦一到派出所，祖孫兩人馬上相擁而泣，頻頻感謝警方協助。記者李隆揆／翻攝
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