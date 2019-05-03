阿嬤不見了！男童擠不上公車 與祖母走散淚崩

2019-05-03 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名9歲施姓男童4月29日下午放學準備隨阿嬤返家時，因人潮眾多，施童擠不上公車，只能眼睜睜看阿嬤搭車離去，急得搭上下一班公車尋找阿嬤，心急之下不禁在公車上淚崩，一旁婦人見狀決定陪施童尋找阿嬤，向警方求助後才終於找到阿嬤，祖孫兩人在派出所內相擁而泣。

警方表示，施童29日下午放學後原本要跟著阿嬤搭公車回家，阿嬤順利上車，但施童因人潮眾多擠不上車，只能眼睜睜看著阿嬤搭車離去，施童急得馬上搭上下一班公車。施童阿嬤發現孫子未上車，也急忙下車尋找，但施童所搭的公車已駛離。

因為找不到阿嬤，施童心急之下忍不住在公車上淚崩，一旁婦女見狀詢問施童發生什麼事情，隨後決定陪施童回到上車的西門站尋找阿嬤，並到派出所求助。警員黃柏鈞獲報後立即詢問各個臨近派出所有無受理走失孩童的報案，但皆無所獲。