影／新手爸：我太太羊水破了！警飆車10分鐘到院順產

2019-05-03 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市新手爸爸周男前天載懷孕的妻子出門遊玩，車輛行經北屯區，妻子突然喊「我肚子好痛」，且羊水已破，周心急將車輛直接開到最近的四平派出所門口，衝進去大喊，「警察先生，請幫幫忙！我太太要生了！」警方開巡邏車在前開道，並開啟警報器、警示燈示意車流禮讓，原本需要25分鐘車程，只花10分鐘馳抵醫院，這對新手父母順利迎接家中的新成員。

台中市周男(23歲)前天中午載懷孕的妻子外出逛逛，不料才從潭子區行經北屯區，妻子突然喊「我的肚子好痛」，接著羊水陸續從下體流出，眼見孩子就要誕生，怕開車塞在車陣中無法到醫院生產，周第一個念頭就是找警察幫忙。

周男將車開到四平派出所大門口求助，衝下車向值班警員大呼，「警察先生，請幫幫忙！我太太要生了，她在我車上，請協助開道送醫」，他老婆羊水已破，從北屯區要趕到台中市林新醫院生產，距離約6公里，一般行駛時間約25分鐘，擔心市區車流多、車速慢，來不急趕到醫院生產，就怕孩子半途生在車內。