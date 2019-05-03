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未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中一家車用鏡頭廠的董事長許玄岳，今年擔任台中市警察局清水警友辦事處主任，其實許玄岳年少時有個警察夢，但因視力未通過體檢而作罷，為此他一直想為警察做一些事，甚至連他挑選女婿的條件之一，都希望其職業是警察。

許玄岳說，40年前他曾想報考警校，一心想當個有正義感的警察，只可惜當時因為裸視視力未通過體檢標準，他的警察夢只好作罷。但許玄岳告訴自己，「只要有機會，一定要為警察做一點事。」

想當警察當不成，許玄岳決定創業，因誤信朋友被倒帳了7000萬，當時欠了一大屁股債，家門口還被貼封條，他當時曾絕望地告訴太太：「妳可以走，我不怪妳」，但太太竟回他：「我不是那種人」，霎時間兩人相擁而泣。創業被倒了7000萬，歷經重重困境，意外開啟許玄岳的「鏡頭人生」，他創立公司負責電子影像產品設計與製造，並逐漸在業界站穩腳步。

在因緣際會下，許玄岳今年擔任台中市警察局清水警友辦事處主任。許玄岳開心地說：「我終於有機會可以幫助警察！」許玄岳說，他有4個女兒，但想成為他的女婿，必須符合三個條件，第一必須是警察，第二必須具有正義感，第三則必須體力好，因為他想抱孫子。許玄岳笑說，「自己雖然當不成警察了，但希望未來的女婿是一位優秀的警察。」

台中一家車用鏡頭廠的董事長許玄岳，今年擔任台中市警察局清水警友辦事處主任，懷抱警...
台中一家車用鏡頭廠的董事長許玄岳，今年擔任台中市警察局清水警友辦事處主任，懷抱警察夢的他，一直想為警察做一些事。記者余采瀅／翻攝
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