未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中一家車用鏡頭廠的董事長許玄岳，今年擔任台中市警察局清水警友辦事處主任，其實許玄岳年少時有個警察夢，但因視力未通過體檢而作罷，為此他一直想為警察做一些事，甚至連他挑選女婿的條件之一，都希望其職業是警察。

許玄岳說，40年前他曾想報考警校，一心想當個有正義感的警察，只可惜當時因為裸視視力未通過體檢標準，他的警察夢只好作罷。但許玄岳告訴自己，「只要有機會，一定要為警察做一點事。」

想當警察當不成，許玄岳決定創業，因誤信朋友被倒帳了7000萬，當時欠了一大屁股債，家門口還被貼封條，他當時曾絕望地告訴太太：「妳可以走，我不怪妳」，但太太竟回他：「我不是那種人」，霎時間兩人相擁而泣。創業被倒了7000萬，歷經重重困境，意外開啟許玄岳的「鏡頭人生」，他創立公司負責電子影像產品設計與製造，並逐漸在業界站穩腳步。